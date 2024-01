CGU recebeu número recorde de consultas de conflito de interesse em 2023

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em 2023, a CGU recebeu um número recorde de consultas de conflito de interesse apresentadas por ocupantes de cargo ou emprego público do Poder Executivo Federal.

Segundo o painel de prevenção de conflito de interesses da Controladoria-Geral da União, 3.102 solicitações foram registradas no ano passado, o maior número desde 2014, quando o levantamento começou a ser feito com base na lei que que define esse tipo de situação entrou em vigor, no ano anterior.

O órgão verificou risco relevante de conflito de interesse em 225 das consultas recebidas (8,2% do total analisado).

Configura conflito de interesse o caso em que a atuação paralela do agente público “implique prejuízo para o interesse coletivo ou para o desempenho da função pública”. Caso pretenda atuar em alguma atividade privada, mas não saiba se o acúmulo com suas atribuições do setor público implicaria numa situação de conflito de interesses, o interessado pode consultar a CGU e a Comissão de Ética Pública da Presidência.

Desde o início da série histórica, a CGU recebeu 18.239 solicitações. Veja a seguir a quantidade de cada ano:

Continua após a publicidade

2014 – 538

– 538 2015 – 1.146

– 1.146 2016 – 1.115

– 1.115 2017 – 1.209

– 1.209 2018 – 1.466

– 1.466 2019 – 2.061

– 2.061 2020 – 1.746

– 1.746 2021 – 2.813

– 2.813 2022 – 2.974

– 2.974 2023 – 3.102