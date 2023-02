Ceará fecha parceria com empresa para aporte bilionário em saneamento

O Governo do Ceará assinou parceria com a empresa Aegea que deve investir 2,6 bilhões de reais em saneamento básico no Estado. As obras devem beneficiar mais de um milhão de pessoas em 17 municípios cearenses.

O governo estima gerar 4 mil novos postos de trabalho, entre empregos diretos e indiretos, nas regiões metropolitana de Fortaleza e do Cariri. Os municípios que serão atendidos têm, em média, 30% da cobertura de esgotamento sanitário. A expectativa é que esse número dobre e alcance a universalização até 2033, conforme previsto no marco legal do saneamento.

A Aegea venceu dois certames para obras de saneamento básico no Ceará. Esse investimento é referente ao bloco que abrange Fortaleza e outras seis cidades.