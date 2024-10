Casal de bolivianos briga na Justiça por imóvel da viúva de Silvio Santos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um casal de bolivianos acionou a Justiça para reivindicar o usucapião de uma casa no bairro do Brás, em São Paulo, em nome de Iris Abravanel, viúva de Silvio Santos.

“Os autores passaram a residir no imóvel, propriedade usucapienda, desde março de 1998, conforme segue discriminação logo abaixo e seguida de farta documentação comprobatória da referida data. Pela simples análise das provas encartadas nesta oportunidade, a posse dos autores ultrapassa 26 anos”, diz a ação dos bolivianos.

O casal diz que “pelo fato da precariedade no estado de conservação do imóvel”, eles passaram a fazer reformas de conservação necessárias de habitabilidade, tais como pintura, troca de piso e demais que se fizeram necessárias no decorrer dos anos.

Essas obras, segundo os bolivianos, são “de conhecimento de todos no bairro, e sem nenhuma oposição, seja por parte de supostos proprietários”.

Continua após a publicidade

“Necessário se faz mencionar, que ao ocuparem o imóvel, os autores além de estabelecerem nele a moradia, passaram também a produzir atividades comerciais no ramo de costura”, diz a ação dos bolivianos.