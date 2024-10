Carrefour faz cartilha incentivando empresas a adotar câmeras corporais

O Grupo Carrefour, rede de supermercados, lançou uma cartilha incentivando outras empresas a investir em câmeras corporais como equipamento de segurança de seus estabelecimentos. A empresa teve uma redução de 30% no número de incidentes após investir, no início deste ano, 16 milhões de reais na compra de 6.000 “bodycams”, que passaram a ser usadas em todas as 800 lojas com equipes de segurança.

Em trecho do documento, o Carrefour destacou os “excelentes” resultados trazidos pelas câmeras e recomendou a estratégia a seus competidores no varejo e empresas de outros segmentos da economia, com atividades diretamente ligadas ao atendimento ao público no setor privado.

O grupo ponderou, contudo, que os ótimos resultados são fruto de um conjunto de medidas, que precisam incluir treinamento das equipes, protocolos de cultura inclusiva e políticas de consequência, para que nenhum desvio de conduta fique impune.