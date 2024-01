Carapicuíba recebe competição internacional de BMX no fim de semana

A cidade de Carapicuíba, em São Paulo, será mais uma vez o palco da competição de BMX estilo livre, segundo evento da 18ª temporada do “Verão Espetacular”. Grandes nomes da modalidade, como o norte-americano Anthony Napolitan, o argentino Gabriel Chaves e o colombiano Nicolás Castillo Jurado estarão em busca do título.

Pelo lado brasileiro, os destaques são Leandro Overall, dono de cinco títulos em sete edições, e Gustavo Balaloka, vencedor em 2022, que faz parte da seleção brasileira de BMX Park e deve representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris.

A competição começa no próximo sábado, 27, com as provas classificatórias, que o sportv3 exibe a partir das 14h. As finais acontecem no domingo, a partir das 10h, com transmissão da TV Globo, dentro do “Esporte Espetacular”.