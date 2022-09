Capes publica listas de indicados a coordenações de áreas de avaliação

Nesta quarta, a presidente da Capes, Cláudia Toledo, realizou a reunião do Conselho Superior do órgão em que foram fechadas as listas tríplices para coordenadores de todas as 49 áreas de avaliação na Capes.

Foram colhidas indicações de toda a comunidades científica e de todos os programas de pós-graduação do país. Cláudia sugeriu e o conselho acatou a proposta para que fossem adotados critérios prioritários, na definição dos nomes, o maior número de indicações (mais votos) e o equilíbrio pela paridade de gênero. As listas tríplices foram publicadas nesta quinta no Diário Oficial.

Confira aqui.