Candidatos disputam 2º turno em 51 cidades neste domingo; veja a lista

Quase 34 milhões de eleitores de 51 cidades estão aptos a votar neste domingo para escolher os prefeitos que governarão os municípios de 2025 a 2028 [veja a lista completa abaixo].

Dos 102 candidatos que estão no segundo turno, 87 são homens e 15 são mulheres. Deste total, 16 tentam a reeleição.

Realizadas em cidades com mais de 200.000 habitantes, as disputas acontecerão em 20 estados. Com 18 pleitos, São Paulo é o que mais tem eleições em aberto, seguido pelo Rio Grande do Sul, com cinco, e por Goiás e Paraná, com três cada um.

Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro têm dois municípios, cada um, com disputas em segundo turno.

Já Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins terão apenas uma cidade com votação neste domingo.

O PL de Jair Bolsonaro é o partido que terá mais candidatos nas urnas, com 22 postulantes. O segundo colocado no ranking é o PT de Lula, com 13. Na sequência, vêm o União Brasil, com 11, o PSD e o MDB, com dez cada um. As duas legendas foram as que mais elegeram prefeitos no primeiro turno — 876 e 846, respectivamente.

Completam a lista Podemos (6), PP (6), Republicanos (6), PSDB (5), PDT (3), Novo (2), PSB (2), PSOL (2), Avante (1), Cidadania (1), PMB (1) e Solidariedade (1).

Dois candidatos, ambos do União Brasil, concorrem às prefeituras de Jundiaí e Mauá, no interior de São Paulo, com suas candidaturas anuladas sub judice.

Dentre os prefeituráveis ainda na disputa, o que ficou mais perto de ser eleito no último dia 6 foi Hingo Hammes (PP), que concorre à Prefeitura de Petrópolis (RJ) e obteve 49,96% dos votos válidos — aproximadamente 0,04% a menos do que o necessário para garantir o posto. Outros cinco bateram na trave, com mais de 49% dos votos válidos.

Já quem passou para o segundo turno em primeiro lugar com a menor votação proporcional foi a candidata a prefeita de Ponta Grossa (PR) Mabel Canto (PSDB), que obteve 27,87% dos votos válidos, contra 27,51% de Elizabeth Schmidt (União Brasil), que tenta a reeleição.

Veja a seguir os candidatos que disputarão as prefeituras das 15 capitais que terão segundo turno e o percentual de votos válidos que eles receberam no primeiro turno (em ordem alfabética):

Aracaju

Emília Corrêa (PL) – 41,62%

Luiz Roberto (PDT) – 23,86%

Belém

Igor (MDB) – 44,89%

Delegado Éder Mauro (PL) – 31,48%

Belo Horizonte

Bruno Engler (PL) – 34,38%

Fuad Noman* (PSD) – 26,54%

Campo Grande

Adriane Lopes* (PP) – 31,67%

Rose Modesto (União Brasil) – 29,56%

Cuiabá

Abilio (PL) – 39,61%

Lúdio (PT) – 28,31%

Curitiba

Eduardo Pimentel (PSD) – 33,51%

Cristina Graeml (PMB) – 31,17%

Goiânia

Fred Rodrigues (PL) – 31,14%

Mabel (União Brasil) – 27,66%

Fortaleza

André Fernandes (PL) – 40,2%

Evandro Leitão (PT) – 34,33%

João Pessoa

Cicero Lucena* (PP) – 49,16%

Marcelo Queiroga (PL) – 21,77%

Manaus

David Almeida* (Avante) – 32,16%

Capitão Alberto Neto (PL) – 24,94%

Natal

Paulinho Freire (União Brasil) – 44,08%

Natália Bonavides (PT) – 28,45%

Palmas

Janad Valcari (PL) – 39,22%

Eduardo Siqueira (Podemos) – 32,42%

Porto Alegre

Sebastião Melo* (MDB) – 49,72%

Maria do Rosário (PT) – 26,28%

Porto Velho

Mariana Carvalho (União Brasil) – 44,53%

Léo (Podemos) – 25,65%

São Paulo

Ricardo Nunes* (MDB) – 29,48%

Guilherme Boulos (PSOL) – 29,07%

E os candidatos dos outros 36 municípios onde haverá eleições neste domingo:

Anápolis (GO)

Márcio Correa (PL) – 49,59%

Antonio Gomide (PT) – 35,45%

Aparecida de Goiânia (GO)

Leandro Vilela (MDB) – 48,02%

Professor Alcides (PL) – 43,04%

Barueri (SP)

Beto Piteri (Republicanos) – 48,39%

Gil Arantes (União Brasil) – 39,83%

Camaçari (BA)

Caetano (PT) – 49,52%

Flávio (União Brasil) – 49,17%

Campina Grande (PB)

Bruno Cunha Lima* (União Brasil) – 48,22%

Dr. Jhony (PSB) – 34,58%

Canoas (RS)

Airton Souza (PL) – 35,26%

Jairo Jorge* (PSD) – 29,76%

Caucaia (CE)

Naumi Amorim (PSD) – 38,42%

Catanho (PT) – 24,67%

Caxias do Sul (RS)

Scalco (PL) – 38,04%

Adiló* (PSDB) – 27,50%

Diadema (SP)

Taka Yamauchi (MDB) – 47,39%

Filippi* (PT) – 45,09%

Franca (SP)

Alexandre Ferreira* (MDB) – 47,17%

João Rocha (PL) – 28,59%

Guarujá (SP)

Farid Madi (Podemos) – 42,54%

Raphael Vitiello (PP) – 25,49%

Guarulhos (SP)

Lucas Sanches (PL) – 33,25%

Elói Pietá (Solidariedade) – 29,81%

Imperatriz (MA)

Rildo Amaral (PP) – 35,57%

Mariana Carvalho (Republicanos) – 26,56%

Jundiaí (SP)

Parimoschi (PL) – 48,07%

Gustavo Martinelli (União Brasil) – 43,34% – Anulado sub judice

Limeira (SP)

Betinho Neves (MDB) – 38,81%

Murilo Félix (Podemos) – 32,29%

Londrina (PR)

Tiago Amaral (PSD) – 42,69%

Professora Maria Tereza (PP) – 23,64%

Mauá (SP)

Marcelo Oliveira* (PT) – 45,13%

Atila (União Brasil) – 35,56% – Anulado sub judice

Niterói (RJ)

Rodrigo Neves (PDT) – 48,47%

Carlos Jordy (PL) – 35,59%

Olinda (PE)

Vinicius Castello (PT) – 38,75%

Mirella (PSD) – 30,02%

Paulista (PE)

Ramos (PSDB) – 44,36%

Junior Matuto (PSB) – 30,66%

Pelotas (RS)

Marroni (PT) – 39,60%

Marciano Perondi (PL) – 31,67%

Petrópolis (RJ)

Hingo Hammes (PP) – 49,96%

Yuri (PSOL) – 17,77%

Piracicaba (SP)

Barjas Negri (PSDB) – 35,78%

Helinho Zanatta (PSD) – 26,59%

Ponta Grossa (PR)

Mabel Canto (PSDB) – 27,87%

Elizabeth Schmidt* (União Brasil) – 27,51%

Ribeirão Preto (SP)

Ricardo Silva (PSD) – 48,44%

Marco Aurelio (Novo) – 24,94%

Santa Maria (RS)

Valdeci Oliveira (PT) – 40,63%

Rodrigo Decimo (PSDB) – 25,86%

Santarém (PA)

Zé Maria Tapajós (MDB) – 49,73%

JK do Povão (PL) – 41,92%

Santos (SP)

Rogério Santos* (Republicanos) – 43,29%

Rosana Valle (PL) – 42,65%

São Bernardo do Campo (SP)

Marcelo Lima (Podemos) – 28,64%

Alex Manente (Cidadania) – 26,53%

São José do Rio Preto (SP)

Coronel Fabio Candido (PL) – 40,46%

Itamar (MDB) – 25,68%

São José dos Campos (SP)

Anderson (PSD) – 39,66%

Eduardo Cury (PL) – 25,96%

Serra (ES)

Weverson Meireles (PDT) – 39,66%

Pablo Muribeca (Republicanos) – 25,20%

Sumaré (SP)

Henrique do Paraíso (Republicanos) – 44,41%

Willian Souza (PT) – 31,50%

Taboão da Serra (SP)

Engenheiro Daniel (União Brasil) – 48,98%

Aprígio* (Podemos) – 25,93%

Taubaté (SP)

Ortiz Junior (Republicanos) – 36,20%

Sergio Victor (Novo) – 23,52%

Uberaba (MG)

Elisa Araújo* (PSD) – 46,36%

Tony Carlos (MDB) – 28,09%

* Candidatos à reeleição