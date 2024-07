Candidato de Bolsonaro chama vice de João Campos de “poste comunista”

Pré-candidato do PL de Jair Bolsonaro à Prefeitura do Recife, Gilson Machado declarou nesta terça-feira que Victor Marques, do PCdoB, escolhido pelo atual prefeito João Campos (PSB) para ser vice na sua chapa à reeleição, é um “poste comunista” apoiado por Lula e por Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT.

Em um vídeo, o sanfoneiro, empresário e ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro comentou que a eleição na capital pernambucana começou nesta segunda, com o anúncio da escolha de Marques — que tem 29 anos e foi chefe de gabinete de Campos na prefeitura e na Câmara dos Deputados, em Brasília.

“Por que isso? Porque muita gente que dizia conservador, que é conservador, inclusive, tava apoiando o atual prefeito e ontem o atual prefeito definiu um vice-prefeito, na sua chapa, do Partido Comunista do Brasil, apoiado por Gleisi Hoffmann e por Lula, definido na convenção”, comentou o aliado de Bolsonaro.

Machado afirmou ainda que o ex-presidente irá ao Recife de 7 a 10 de agosto para “fortalecer o nosso movimento conservador, liberal”. “Tu vai votar num candidato indicado por Gleisi Hoffmann e Lula? Tu vai apoiar um candidato comunista? Fica contigo. Pensa”, complementou, na gravação.

Por escrito, o pré-candidato bolsonarista concluiu:

“Escolheram um poste comunista , essa não cola. Vamos dar uma resposta a essa fantasia eleitoral que Joãozinho quer inventar”.