João Campos anunciará ex-chefe de gabinete, do PCdoB, como vice no Recife

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), escolheu o seu ex-chefe de gabinete, Victor Marques (PCdoB), como candidato a vice na disputa pela reeleição em outubro deste ano.

O anúncio está marcado para as 17h desta segunda-feira, na capital pernambucana. Marques é formado em engenharia civil, assim como Campos, e tem 29 anos — um a menos que o prefeito. Ele deixou o cargo de confiança na prefeitura no dia 5 de junho, último dia do prazo legal de desincompatibilização para disputar a eleição de outubro.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi ao Recife para o anúncio. Ela foi recebida pelo prefeito na casa dele e vai com ele para o evento, que também vai contar com a presença do senador Humberto Costa, coordenador nacional do grupo de trabalho eleitoral petista. O acordo entre PSB e PT foi selado na semana passada, em Brasília, com a participação de Lula e de Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB.

A escolha do vice na capital pernambucana tem um peso a mais, diante da possibilidade de João Campos, franco favorito nas pesquisas de intenção de voto nas eleições municipais, se candidatar ao Governo de Pernambuco em 2026. Além do PT e do PCdoB, a coligação do PSB no Recife conta com PV, MDB, União Brasil, Solidariedade, Republicanos e Avante.

O PT tentou emplacar um filiado para herdar a Prefeitura da capital pernambucana, mas não conseguiu indicar um petista para o cargo. Por outro lado, as candidaturas petistas em Teresina, Natal, Fortaleza, Goiânia e Porto Alegre deve receber o apoio do PSB.