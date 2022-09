Campanha de Lula vai ao TSE contra a TV Record

A campanha de Lula (PT) à presidência acionará o TSE contra a TV Record por discordar da ordem definida pela emissora das sabatinas com os presidenciáveis neste ano, previstas para acontecerem de 23 a 28 deste mês.

Segundo a coligação do petista, o canal de TV não fez um sorteio para definir a ordem das entrevistas. Geralmente, durante o período eleitoral, as emissoras fazem um sorteio na presença de representantes dos partidos para determinar as datas das sabatinas justamente para dar isonomia ao processo e não serem acusadas de favorecerem um ou outro candidato. Ainda de acordo com a campanha de Lula, a Record “decidiu por conta própria não adotar o sorteio como regra”.

“Se valendo de argumento próprio, o canal de televisão decidiu começar pelo primeiro colocado nas pesquisas, Lula, depois o segundo, e assim sucessivamente. Acontece que a primeira entrevista foi agendada para ir ao ar numa sexta-feira, dia de menor audiência, enquanto a segunda entrevista está planejada para uma segunda-feira, quando tradicionalmente há uma maior audiência do jornal. Além disso, pela lógica, o último entrevistado terá o privilégio de falar ao eleitorado mais próximo do dia da eleição”, reclama a campanha petista.

A representação apresentada ao TSE pede que o tribunal determine o sorteio prévio e defina uma multa em caso de descumprimento para que seja adotado “critério que proporcione e preze pela igualdade de oportunidades entre os candidatos”.