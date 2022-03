Câmara divulga oficialmente que Silveira se recusou colocar tornozeleira

Agora é oficial. Daniel Silveira foi notificado pela cúpula da Câmara de que agentes da Polícia Federal estavam na Casa para instalar a tornozeleira eletrônica, como determinado por Alexandre de Moraes, do STF.

O deputado, ao ser informado, fez o que anunciou que faria. “Na tarde de hoje, dia 30/3/2022, a Polícia Penal do Distrito Federal e a Polícia Federal estiveram na Câmara dos Deputados, para cumprir a decisão do Sr. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prolatada nos autos da Ação Penal n. 1.044/DF – em que determinou a fixação do equipamento de monitoramento eletrônico no deputado federal Daniel Silveira. O parlamentar foi cientificado e não consentiu a instalação do aparelho. A recusa foi certificada pelas autoridades policiais”, diz a Câmara em nota.