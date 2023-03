Câmara decide despejar senadores de apartamentos funcionais da Casa

No meio desse duelo entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira pelo rito das medidas provisórias, uma outra decisão administrativa tem despertado paixões nessa aparente rivalidade entre deputados e senadores no Congresso.

No dia 22 de março, o quarto secretário da Mesa da Câmara, deputado Lucio Mosquini, decidiu despejar 11 senadores que ocupavam apartamentos funcionais destinados a deputados. A justificativa seria a “não reciprocidade numérica” num acordo de compartilhamento de imóveis firmado entre as Casas, isso porque o Senado só teria franquiado três imóveis a deputados.

“Atualmente, 11 senadores ocupam apartamentos da Câmara dos Deputados, enquanto apenas três deputados residem em imóveis do Senado. Este contexto de não reciprocidade numérica para todas as unidades ocupadas por senadores, nos termos do Ato da Mesa 5/2011, dificulta a manutenção de qualquer acordo entre as Casas para a cessão de imóveis aos nobres pares”, escreve Mosquini.

O deputado tomou a decisão justificando que a Casa tem “forte demanda” dos deputados por imóveis, o que torna “inoportuno” manter os senadores nas unidades da Câmara. Com isso, os deputados vão entregar os três imóveis do Senado e os seguintes senadores serão despejados: