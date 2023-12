Calheiros quer parceria com escritório que processa Braskem na Holanda

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) quer atuar na CPI da Braskem em parceria com o escritório Pogust Goodhead, de Londres, que processa a petroquímica na Holanda em busca de reparação a vítimas de danos socioambientais pela exploração de sal-gema em Maceió.

Em setembro de 2022, a Justiça holandesa rejeitou um recurso da Braskem que contestava a competência de cortes no país europeu para julgar o caso. A sede europeia da empresa fica em Roterdã.

Representantes do Pogust Goodhead estiveram recentemente com Calheiros em seu gabinete no Senado. Convidaram o emedebista para viajar à Holanda e se familiarizar com o processo movido pelo escritório.

“Vamos estabelecer uma parceria. Penso até em chamá-los para depor na CPI. Estou pensando, também, em atender ao convite deles para fazer uma visita à Holanda”, disse o senador.