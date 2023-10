Caetano Veloso ganha prêmio de associação de compositores

Atualizado em 16 out 2023, 16h27 - Publicado em 16 out 2023, 16h26

Por Ramiro Brites

A União Brasileira de Compositores vai homenagear Caetano Veloso com o Prêmio UBC de 2023. Em mais de sessenta anos de estrada, Caetano tem 642 composições registradas e quase 2.000 gravações como intérprete.

A honraria foi criada em 2017 e, desde lá, entregue a Gilberto Gil Erasmo Carlos, Milton Nascimento, Herbert Vianna, Djavan e Alceu Valença. A presidente da UBC, Paula Lima, diz que a obra de Caetano “representa a todos” e celebra a trajetória do artista.

“A UBC é por quem faz a música e o Prêmio UBC reconhece a importância do autor, valorizando a sua relevância na história e no mercado da música. Nesta edição, teremos a alegria e a honra de homenagear um dos nossos maiores expoentes da música e arte brasileira”, disse.

O Prêmio do Compositor Brasileiro será entregue no dia 5 de dezembro, em cerimônia que ocorre na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A festa terá mais de uma dezena de apresentações e conta com a direção artística de Zé Ricardo, um dos responsáveis pela produção dos festivais Rock in Rio e The Town.

