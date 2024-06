Cabo eleitoral de Paes, Lula irá ao Rio pela terceira vez em três semanas

O Radar mostrou nesta sexta-feira que Lula já visitou mais cidades brasileiras neste ano de eleições municipais do que em todo o período de 2023, marca superada com a viagem desta quinta a Contagem (MG), o 37º destino diferente dentro do país neste primeiro semestre. Neste domingo, o presidente irá ao Rio de Janeiro pela quinta vez desde janeiro. E pela terceira em menos de três semanas.

Cabo eleitoral da reeleição do prefeito Eduardo Paes (PSD), o petista participará da cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Morar Carioca, na comunidade do Aço, em Santa Cruz, zona oeste da capital fluminense.

Na quarta-feira da semana passada, ele foi à cidade para assinar um contrato de operações de crédito do Banco do Brasil e da Caixa com a Prefeitura do Rio, prestigiar a posse de Magda Chambriard como presidente da Petrobras e participar de um ato em homenagem ao Dia do Cinema Brasileiro.

Na semana anterior, ele teve agendas no Rio nos dias 11 (cerimônia nacional de premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) e 12 (abertura do Fórum de Investimentos Prioridade 2024 do Instituto da Iniciativa de Investimentos Futuros).

Semana movimentada

O presidente começou nesta quinta-feira um giro de viagens iniciado por Minas Gerais.

Nesta sexta, ele teve agendas em Belo Horizonte e Juiz de Fora e seguiu para São Paulo, onde terá participará de dois eventos, ao lado do pré-candidato do PSOL à prefeitura paulistana, o deputado federal Guilherme Boulos.