Em ano de eleição, Lula já visitou mais cidades brasileiras do que em 2023

A 100 dias das eleições, Lula já visitou neste ano mais cidades brasileiras do que em todo o período de 2023. A marca de 36 destinos diferentes no ano passado foi superada com a viagem a Contagem (MG), nesta quinta-feira.

Antes mesmo do fim do primeiro semestre, o petista já esteve em 37 municípios, em 12 estados. E uma opção é clara nesse mandato: ele tem evitado alguns territórios notoriamente bolsonaristas.

O roteiro de Lula, neste ano, passou por seis estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí e Pernambuco), três no Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) e um em cada uma das demais regiões (Pará, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul).

Estados ignorados

Desde a posse, no entanto, o presidente ainda não pisou no Acre nem em Goiás, Rondônia e Santa Catarina. Também não foi ao Tocantins — o único desses estados ignorados em que ele venceu Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Coincidência ou não, os governadores desses estados apoiaram Bolsonaro na campanha passada.

O petista já prometeu passar por todas as unidades da Federação ao longo deste ano.

Municípios visitados em 2024

Veja a seguir a lista de cidades onde Lula cumpriu agendas desde janeiro deste ano, em ordem alfabética, com as datas dos compromissos:

Araraquara (SP) – 24/05 Arcoverde (PE) – 04/04 Arroio do Meio (RS) – 06/06 Belém (PA) – 26/03 Belford Roxo (RJ) – 06/02 Belo Horizonte (MG) – 08/02 Campo Grande (MS) – 12/04 Canoas (RS) – 05/05 Contagem (MG) – 27/06 Cruzeiro do Sul (RS) – 06/06 Fortaleza (CE) – 19/01; 20/06 Goiana (PE) – 04/04 Guariba (SP) – 24/05 Guarulhos (SP) – 25/05 Iguatu (CE) – 05/04 Ipojuca, na Refinaria Abreu e Lima (PE) – 18/01 Itaguaí (RJ) – 27/03 Lajeado (RS) – 15/03 Maceió (AL) – 10/05 Magé (RJ) – 06/02 Niterói (RJ) – 02/04 Nova Lima (MG) – 26/04 Porto Alegre (RS) – 15/03; 05/05 Recife (PE) – 19/01; 04/04; 05/04 Rio de Janeiro (RJ) – 07/02; 23/02; 02/04; 11/06; 12/06; 19/06 Salvador (BA) 18/01 Santa Maria (RS) 02/05 Santos (SP) 02/02 São Bernardo do Campo (SP) 02/02 São João da Tapera (AL) 09/05 São José dos Campos (SP) 26/04 São Luís (MA) 21/06 São Leopoldo (RS) 15/05 São Paulo (SP) 25/01; 12/04; 01/05 Serra do Salitre (MG) 13/03 Teixeira de Freitas (BA) 10/05 Teresina (PI) – 21/06