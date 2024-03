Buscas sobre IRPF disparam no Google após Receita antecipar declaração

A decisão da Receita Federal de antecipar a liberação do download do programa para a declaração do Imposto de Renda para a última terça-feira, 12, fez as buscas no Google sobre o tema dispararem. A transmissão do documento só começa no sábado, 15, e o prazo final é 31 de maio.

Nas 24 horas seguintes à liberação, “imposto de renda 2024” foi a 45ª expressão mais pesquisada na ferramenta no Brasil. Os termos “irpf download 2024” e “irpf 2024” foram o 8º e o 11º com maior alta no país nesse período.

“Como declarar o Imposto de Renda?” foi a pergunta mais buscada sobre Imposto de Renda no Brasil nesse intervalo, seguida por “O que é Imposto de Renda?”, “Quando declarar Imposto de Renda?” e “Como declarar o Imposto de Renda?”.

Já as perguntas com maior crescimento em comparação com as 24 horas anterior à liberação do programa de declaração foram “Qual valor mínimo para declarar IR 2024?”, com alta de 990%, “Até que dia pode declarar Imposto de Renda?”, com 900%, e “Como baixar o programa IRPF 2024?”, que subiu 810%.