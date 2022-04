Brasilia vai receber encontro nacional de empresários da indústria

Às vésperas das eleições deste ano, os principais setores da economia brasileira se reúnem em Brasília para discutir os rumos do país.

Mais de 600 representantes da indústria, setor bancário, fundos de pensão, inovação, tecnologia, segmentos estratégicos do funcionalismo público, do comércio e serviços vão se reunir no 4º Encontro Nacional de Lideranças, que ocorrerá dia 02 de agosto, no Estádio Mané Garrinha.

Será um grande meeting para debater os rumos sociais e econômicos do Brasil e, com isso, promover networking entre as mais de cem instituições que já confirmaram presença.