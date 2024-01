Brasileiro observa sustentabilidade ao comprar roupas, diz pesquisa

O critério de sustentabilidade é relevante para 81% dos brasileiros que responderam à pesquisa do Instituto Locomotiva para a Associação Brasileira do Varejo Têxtil (Abvtex). O estudo também revela a necessidade de condições tributárias para as empresas brasileiras competirem com as estrangeiras.

Segundo o levantamento, 75% dos entrevistados acreditam que o mercado de vestuário brasileiro é mais comprometido com a sustentabilidade e 69% do comércio eletrônico estrangeiro produz sem se preocupar com o meio ambiente.

“Cada vez mais os brasileiros valorizam produtos que têm esse comprometimento [sustentável], e quem não anda nessa linha terá um grande obstáculo pela frente”, diz o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles.