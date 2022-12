Bolsonaro veta projeto de lei que garante prótese cardíaca no SUS

O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que determinaria o implante por cateter de prótese cardíaca pelo SUS. O procedimento seria uma alternativa a pacientes de estenose aórtica, doença que atinge entre 1% e 4% das pessoas com mais de 65 anos, que correm risco caso passem por cirurgias.

De acordo com nota do Ministério da Saúde, o veto do presidente ocorreu após conversa com integrantes da pasta. A inclusão do procedimento no Sistema Único de Saúde não seria de interesse público “uma vez que já existe o procedimento de implante transcateter de válvula aórtica – ITVA no âmbito do SUS”. A proposta exigiria uma readequação da tecnologia disponível nos hospitais públicos.