Bolsonaro tira vantagem de decisão de Moraes no STF

Desde que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou na tarde da sexta-feira passada a suspensão do funcionamento do Telegram no Brasil, já revogada neste domingo, o canal de Jair Bolsonaro no aplicativo de mensagens só ganhou força.

Até a manhã desta sterça-feira, o perfil do presidente no app já havia ganhado mais de 183.000 novos inscritos, um aumento de quase 17% em quase quatro dias. Na sexta, cerca de 1,08 milhão de usuários recebiam as publicações de Bolsonaro no Telegram. Agora, já são cerca de 1,27 milhão.

A título de comparação, o canal do ex-presidente Lula tem hoje pouco mais de de 52.000 inscritos, quase 4.000 a mais que na sexta-feira — um acréscimo de 8%. Já os de Ciro Gomes (hoje com cerca de 19.700) e Sergio Moro (com quase 5.900) ganharam aproximadamente 500 seguidores cada um nesse período.