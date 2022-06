Bolsonaro se diz ‘indignado’ com decisão do STF contra Francischini

Jair Bolsonaro aproveitou há pouco a cerimônia no Planalto para reclamar da decisão da Segunda Turma do STF que manteve a condenação do deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini, no TSE, por fake news.

O colegiado derrubou nesta terça a canetada de Nunes Marques que liberava o parlamentar paranaense a voltar ao mandato.

“Não existe tipificação penal para fake news… Se tiver, que se feche a imprensa”, disse Bolsonaro, mais uma vez atacando o jornalismo profissional.

“Pode alguém ser punido por fake news? E se não for fake news, for uma verdade… Enquanto aqui a gente tá num evento voltado para a fraternidade, amor… Turma do STF, por 3 a 2, manteve a cassação de um deputado. O que ele falou eu também falei. Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação”, seguiu Bolsonaro.

