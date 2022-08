Bolsonaro quer fazer ‘bate e volta’ a Nova York para Assembleia da ONU

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro está em plena campanha à reeleição, mas terá que sair do país daqui a três semanas para participar da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. O presidente brasileiro tradicionalmente faz o primeiro pronunciamento do evento, marcado para 20 de setembro — a apenas 12 dias do primeiro turno das eleições. Caso não seja reeleito, esta será a última vez de Bolsonaro na reunião das Nações Unidas.

Questionado nesta terça-feira, em Brasília, se aproveitará a viagem para fazer alguma reunião bilateral com outro presidente em Nova York, ele deixou claro que tem mais com o que se preocupar.

“Não, a ideia minha é [fazer] um bate e volta. Se tiver, vai ser em algum momento antes ou imediatamente após”, respondeu o presidente.