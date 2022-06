Bolsonaro melhora em pesquisa, apesar da prisão de ex-ministro

A nova rodada eleitoral do Instituto FSB Pesquisa revela um movimento curioso, diante do atual cenário político do país. Ao fim de sua pior semana no governo, no período recente, o presidente Jair Bolsonaro, que teve um ex-ministro preso por corrupção, melhorou sua situação eleitoral na disputa contra Lula.

No cenário estimulado de 1º turno, o petista oscilou de 44% para 43%, enquanto o presidente foi de 32% para 33%. Fenômeno parecido se deu na simulação de 2º turno: Lula foi de 54% para 52% e Bolsonaro, de 36% para 37%.

O Instituto FSB ouviu, por telefone, 2.000 pessoas entre os dias 24 e 26 de junho.