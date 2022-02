Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro escolheu o juiz Sérgio Pinto Martins, do TRT da 2ª Região, para uma cadeira no Tribunal Superior do Trabalho.

Martins assumirá a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira.