Bolsonaro chamou de ‘bandido’, mas Jefferson tirou onda de autoridade

Atualizado em 24 out 2022, 11h45 - Publicado em 24 out 2022, 10h22

O chá das cinco oferecido por Roberto Jefferson aos homens da Polícia Federal, na sala de casa, ilustra o tamanho do poder do cacique do PTB no governo de Jair Bolsonaro.

Mesmo depois de fuzilar uma viatura e ferir dois policiais, Jefferson foi tratado como autoridade. Preso que estava em regime domiciliar, o aliado do presidente poderia ter fuzil e granadas em casa?

Tanto não poderia que irá responder, entre tantos crimes, por porte ilegal de arma. Veja o vídeo da prisão de Jefferson. Ele ainda falou o que quis na cara dos policiais.