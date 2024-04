BNDES assina acordo para projetos de energia verde e mineração no RN

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, visitou a sede do BNDES na manhã desta quinta-feira para assinar acordos de cooperação técnica. O banco deve ajudar o governo estadual a estruturar dois projetos.

Um deles, o Porto-Indústria Verde, prevê o investimento de 5 bilhões de reais que serão aportados pelo governo do RN nos cinco primeiros anos de construção. Segundo a governadora, o projeto é a primeira infraestrutura portuária originalmente feita no Brasil voltada principalmente para a indústria offshore.

O plano prevê captação de energia eólica offshore e onshore, fabricação de amônia e ureia, produção associada de hidrogênio verde, veículos, mineração e polo cloroquímico, além do processamento de pescado e movimentação de contêineres para pescado e fruticultura.

“Temos todo interesse em participar do estudo de viabilidade do projeto, pois se trata de uma ação estruturante para o estado, com horizonte de futuro e que engloba as potencialidades e vantagens competitivas do Estado”, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O outro projeto é um novo acesso à Praia da Pipa. Um estudo de 2023 do governo estadual orçou a obra em 72 milhões de reais. São 19,5 quilômetros com início no entroncamento da BR-101, em Goianinha.