Bloco carnavalesco do PCdoB no Maranhão faz marchinha em homenagem a Dino

O bloco “Os Comunas”, da militância do PCdoB em São Luís (MA), fará uma homenagem a Flávio Dino no Carnaval deste ano com a marcha “Suprema alegria, suprema democracia”. Folião de carteirinha, prestes a se ausentar oficialmente da política, o futuro ministro do STF já tocou até percussão no conjunto.

Composta pelo deputado Márcio Jerry (PCdoB), presidente estadual do antigo partido de Dino, a marchinha começa com os versos “Eu sou comuna, eu sou/ No carnaval aqui na Ilha do Amor/ Vem pra cá, vem pra folia/ No embalo da suprema alegria”.

E continua: “Sou comuna, sou do bem/ Tô na batalha todo dia/ E não abro pra ninguém/ Cantando a suprema democracia”.

A estrofe final cita o ex-governador do estado nominalmente, e ainda junta a nomeação ao STF com o histórico carnavelsco: “Vem no passinho que nos embalou/ Com o sotaque do Maranhão…/ Dinô, dinô, dinô, dinô/ Sempre juntos, supremo folião”.