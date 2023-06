Blocão de Lira repudia crítica de Renan Calheiros a projeto de Dani Cunha

O líder do PSB na Câmara, Felipe Carreras, leu nesta terça-feira uma nota de repúdio do maior bloco da Casa à declaração em que Renan Calheiros chamou o projeto de Dani Cunha (União Brasil) que criminalizou a discriminação contra políticos de “lixo legislativo”.

Os partidos que unem mais de 170 deputados em torno de Arthur Lira no bloco e o PL afirmaram que, com a manifestação, o senador teria reduzido toda a atuação da Câmara a uma disputa regional e atacado uma mulher com “violência política”.

No último domingo, Calheiros escreveu em seu perfil no Twitter: “A lei Dani/Lira é um lixo legislativo. Não há hipótese de passar no Senado Federal. Só faltou mudarem o plenário da Câmara de Ulysses Guimarães para Eduardo Cunha. É o desenrola do Lira. Inacreditável o apoio do MDB e PT.”

A autora do projeto é filha do ex-presidente da Câmara.

“O ataque gratuito a uma mulher, sem objetivo nenhum, e auto-outorgada responsabilidade de falar em nome do Senado inteiro é assustador, pois temos ciência de que a Casa não é representada por apenas um cidadão. Mais do que isso, usar a figura de uma mulher, que nunca lhe teceu uma palavra, para atacar é irresponsável, abusivo e possui resquícios de covardia”, discursou Carreras.

