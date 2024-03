Bivar reage a acusações de atentado e diz que teve cofre roubado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em disputa pela presidência do União Brasil, Luciano Bivar se defendeu das suspeitas contra ele em dois incêndios no litoral de Pernambuco, que atingiram casas de seus opositores: Antonio Rueda e sua irmã Maria Emília Rueda, eleita tesoureira do partido.

“Tudo é ilação. É mais um factóide”, disse Bivar.

Em conversa com jornalistas, após desconsiderar as suspeitas levantadas contra ele, o deputado acusou a esposa de Rueda de ter roubado “um valor significativo” de um cofre no apartamento de Bivar.

“A mulher do presidente foi no meu apartamento e roubou meu cofre”, afirmou.

Os ânimos no União Brasil se acirraram, há duas semanas, quando Bivar tentou cancelar a convenção partidária. A eleição interna ocorreu, mas o deputado pernambucano ainda não reconheceu a legitimidade do evento.

“Falam que tem uma eleição e não tem nenhum documento. Eles têm que explicar isso”, afirmou Bivar nesta terça-feira. “A gente precisa defender que o partido político não é partido de uma família”, acrescentou.

Confira o vídeo: