Biblioteca de São Paulo recebe seção especial dedicada ao Circo

A Biblioteca de São Paulo passa a contar com uma estante dedicada a publicações relacionadas ao universo do circo. A iniciativa é da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado e do Mundo do Circo SP, exposição dedicada ao assunto.

“O setor do circo, que tem a chance de se utilizar da estrutura da biblioteca e acesso a títulos relacionados com a área de atuação, nem sempre fáceis de encontrar”, disse Danielle Nigromonte, diretora-geral da Amigos da Arte, gestora do programa circense.

No ano passado, a biblioteca destacou o acervo relativo ao Bicentenário da Independência. Desta vez, os corredores recebem estantes especiais para assuntos circenses. A propósito, o Dia Mundial do Circo é celebrado nesta segunda.