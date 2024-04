Barroso vai inaugurar a exposição “64 anos de STF em Brasília”

Presidente do STF, Luís Roberto Barroso vai inaugurar, na quinta, a exposição “64 anos de STF em Brasília”.

A mostra — com acesso ao público até 30 de junho — reúne no Museu Ministro Sepúlveda Pertence, no Supremo, um conjunto de 12 composições de fotos e ilustrações criadas pelo artista visual Toninho Euzébio a partir de ambientes internos e externos do prédio da Corte.

Na exposição, Toninho retrata o STF de forma lúdica e inusitada, com personagens de filmes ou pessoas comuns fazendo parte da paisagem da Suprema Corte brasileira. Um exemplo é a figura do Mestre Yoda, da saga Guerra nas Estrelas, que aparece em uma das gravuras empunhando seu sabre de luz na Sala da Segunda Turma.

Quem for à exposição também poderá ver a estátua da Justiça andando de skate, inspirada na personagem Mérida, do desenho Valente, da Disney. Tem ainda Rui Barbosa segurando uma caixa cheia de ideias. Pessoas comuns também são integram as criações do artista, que transformou os arcos do prédio do Supremo, criados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, em uma bela jangada com um pescador.