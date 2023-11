Barroso e Castro articulam reunião de juízes no Rio

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, se encontraram na sede do Supremo, em Brasília. Em cerca de meia hora de conversa, trataram sobre projetos para o combate às milícias e tráfico de drogas, o uso de câmeras nos uniformes dos policiais e o regime de recuperação fiscal no Rio.

Barroso e Castro também falaram sobre a reunião do J20, que deve ocorrer junto com a cúpula do G20, no Rio, em que reunirá juízes dos países com as maiores economias do mundo. O Brasil vai receber as autoridades em novembro de 2024.