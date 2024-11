Ato da PGR para monitorar emenda de R$ 3,5 mi é “corriqueiro”, diz petista

O deputado federal Kiko Celeguim (PT-SP) afirmou que o procedimento administrativo de acompanhamento aberto pela Procuradoria-Geral da República sobre uma emenda “pix” de 3,5 milhões de reais destinada por ele para a prefeitura de Francisco Morato é “corriqueiro e esperado”, sem relação com qualquer suspeita, e tem o objetivo de “monitorar a aplicação do recurso no município”.

“Diferente do que afirma a nota ‘Tem petista também’, publicada na edição 2914 de 11 de outubro de 2024, não existe investigação em relação a emendas orçamentárias do meu mandato, como esclarece a Procuradoria Geral da República por meio da certidão 1274/2024, emitida em 14 de outubro”, disse o parlamentar em nota.

Celeguim também declarou que a destinação de suas emendas orçamentárias é feita de forma “clara e transparente”. Acrescentou que uma parte delas é decidida por meio de edital público para projetos em diversas áreas, com votação popular.

“A emenda em questão, no valor de R$ 3,5 milhões destinada ao município de Francisco Morato, é de transferência especial e tem destinação livre para os cofres da cidade. Por essa razão, o Ministério Público instaura procedimento de acompanhamento com o objetivo de monitorar a aplicação do recurso no município. Trata-se de procedimento corriqueiro e esperado, que não tem relação com qualquer suspeita, como a nota dá a entender”, afirmou o deputado.