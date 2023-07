Athletico-PR deve adotar reconhecimento facial na entrada do estádio

O Atlhetico Paranaense deve ser o próximo clube do futebol brasileiro a adotar reconhecimento facial no estádio. As conversas do clube com a Imply estão avançadas para implementar a tecnologia nos próximos meses.

A Imply foi a responsável por instalar biometria na Arena da Baixada, em 2017. A parceria entre o Athletico e a empresa existe desde 2014. Em 16 de julho, jornalistas testaram o sistema de reconhecimento facial da Imply na Arena MRV, do Atlético-MG.

