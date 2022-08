Aras vai ao Ministério da Defesa conversar com chefes das Forças Armadas

Um dia depois de se envolver em uma nova crise com o ministro Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República, Augusto Aras, foi ao Ministério da Defesa no fim da manhã desta quarta para se reunir com o ministro Paulo Sérgio Nogueira e com os comandantes das três Forças Armadas: o general Marco Antônio Freire Gomes (Exército), o almirante Almir Garnier Santos (Marinha), e tenente-brigadeiro Baptista Júnior (Aeronáutica).

A pauta do encontro foi uma conversa sobre o papel das instituições brasileiras, mas até o momento não se sabe detalhes do bate-papo, que durou cerca de uma hora.

O anfitrião, general Paulo Sérgio, se reuniu nesta terça com Alexandre de Moraes no TSE, para tratar da participação das Forças Armadas na fiscalização das eleições.