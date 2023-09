Após esnobar Cúpula da Amazônia, Macron deve encontrar Lula na Índia

Depois de causar um má impressão no Brasil na França ao esnobar a Cúpula da Amazônia para curtir férias, há um mês, o presidente Emmanuel Macron deve ter uma rápida reunião com Lula em Nova Deli, durante a Cúpula do G20 na Índia. Será o terceiro encontro neste ano entre os dois, que estiveram juntos em maio, na Cúpula do G7, no Japão, e em junho, em Paris.

Como a Guiana Francesa é coberta pela floresta amazônica e é território francês, Macron foi convidado a participar do evento promovido pelo brasileiro em Belém, nos dia 8 e 9 de agosto, mas não compareceu. No fim do mês, no entanto, ele anunciou que a França quer aderir à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que não prevê a participação de novos membros.

A iniciativa do presidente francês, que aposta em um discurso ambientalista, foi vista pela diplomacia brasileira como um gesto para compensar a sua ausência no evento realizado no Pará, criticada pela imprensa do seu país.

No Itamaraty, também chamou a atenção a falta de reciprocidade de Macron, que recebeu Lula em Paris para a Cúpula sobre Novo Pacto de Financiamento Global, em junho. E o fato de que o francês não enviou nenhum ministro para a reunião no Brasil, apenas a embaixadora da França no país, que está de saída do posto.

Continua após a publicidade