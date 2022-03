Após Datafolha, chefe do MDB defende união por Simone Tebet, que teve 1%

O presidente do MDB, Baleia Rossi, voltou a defender a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à presidência. O cacique citou a última pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta.

“O Datafolha reforça a necessidade de as candidaturas do centro democrático se unirem. Para o MDB, a Simone reúne as características para liderar o grupo. É a única mulher, tem menor rejeição e uma história de vida marcada pela experiência e por sua coerência”, postou o deputado.

Acontece que Tebet teve apenas 1% nos três cenários em que foi testada e ficou atrás até do deputado federal André Janones, presidenciável do Avante que teve 2% ou 3% nas simulações.

A emedebista, de fato, tem um dos menores índices de rejeição desta edição da pesquisa — apenas 12% dizem que não votariam em Tebet, enquanto 55% dos entrevistados dizem não votar em Bolsonaro “de jeito nenhum”, ante 37% em Lula.

No entanto, além do baixo desempenho nas intenções de voto, outro entrave para a candidatura da senadora é o fato de o MDB, PSDB e União Brasil já estarem negociando aliança em torno de um candidato único, a ser anunciado no início de junho. A previsão é que o grupo siga com o tucano João Doria.

No Datafolha divulgado nesta quinta, Lula tem pelo menos 17 pontos de vantagem sobre Bolsonaro nos quatro cenários de primeiro turno testados.

Em três deles, o petista tem 43% das intenções de voto contra 26% do atual presidente. Em um, que exclui Eduardo Leite (PSDB) e Simone Tebet (MDB) da simulação, o ex-presidente aparece com 44%, enquanto Bolsonaro mantém o índice registrado nas outras.

Em terceiro lugar, abrindo o pelotão da chamada “terceira via”, está o ex-juiz e ex-ministro do governo Bolsonaro, Sergio Moro (Podemos), com 8% em todos os cenários. Logo em seguida, vem Ciro Gomes (PDT), com 6% a 8%.