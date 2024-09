Após cancelamentos, Lula deve visitar Goiás pela primeira vez no mandato

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de cancelar três viagens a Goiás desde junho do ano passado, Lula deve fazer nesta semana a sua primeira visita ao estado neste mandato.

Segundo o Palácio do Planalto, a participação do presidente está prevista na solenidade de inauguração do BRT Norte-Sul de Goiânia, na sexta-feira. O sistema já começou a funcionar no último sábado.

As três visitas de Lula em Goiás que “caíram” da agenda oficial ocorreriam em julho e março deste ano e em junho de 2023, quando más condições de voo o impediram de chegar ao município de Rio Verde para inaugurar a Ferrovia Norte-Sul — ao lado do ex-presidente José Sarney, que iniciou a obra em 1987, no Maranhão.

O presidente também não compareceu ao evento de inauguração de uma unidade da Universidade Federal de Goiás em Aparecida de Goiânia, marcado para 22 de março. E cancelou agendas no mesmo município, para o mesmo fim, e em Goiânia, para inaugurar um polo de inovação do Instituto Federal de Goiás, por conta de um “choque de compromissos” com os de uma viagem a Campinas (SP).

No começo julho, o governador do estado, Ronaldo Caiado (União Brasil), ironizou a ausência de Lula em Goiás após um ano e meio de mandato.

“O problema não é vir ao estado. É trazer investimentos, governar. Me preocupa a falta de liderança do Lula para restabelecer a governabilidade no país. Ele está desconectado da realidade. É analógico”, comentou Caiado ao Radar. O governador não esconde que sonha em concorrer à Presidência em 2026.

Em tempo: o petista ainda não visitou Acre, Rondônia e Tocantins desde que tomou posse para cumprir o terceiro mandato como presidente.