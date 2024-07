Caiado ironiza ausência de Lula em Goiás após um ano e meio de governo

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado ironiza o fato de o presidente Lula não ter visitado o estado até hoje, após mais de um ano e meio de governo.

“O problema não é vir ao estado. É trazer investimentos, governar. Me preocupa a falta de liderança do Lula para restabelecer a governabilidade no país. Ele está desconectado da realidade. É analógico”, comenta Caiado, que sonha em concorrer à Presidência em 2026.

O goiano esteve na última quarta-feira numa reunião do Conselho da Federação com a participação do petista, no Palácio do Palácio.

O presidente, por sua vez, cancelou as viagens que faria na quinta-feira a Goiânia e Aparecida de Goiânia, por conta de um “choque de compromissos”. Acabou indo para o interior de São Paulo.