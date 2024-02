Antônio de Rueda é eleito o novo presidente do União Brasil

O advogado pernambucano Antônio de Rueda foi eleito há pouco o novo presidente do União Brasil, após uma turbulenta disputa com o deputado federal Luciano Bivar, seu ex-aliado, que tentava a reeleição.

Rueda recebeu os 30 votos registrados na Convenção Nacional do partido, que chegou a ser cancelada por Bivar pela manhã, mas ocorreu após a aprovação de um recurso de líderes da legenda.

A chapa de Bivar, fundador do PSL — que se fundiu ao Democratas para a criação do União Brasil —, não recebeu nenhum voto.

Leia abaixo o comunicado oficial de Rueda, na íntegra, após a eleição:

A nova diretoria do União Brasil, eleita democraticamente nesta quinta-feira (29/2), vem a público agradecer o apoio dos filiados e delegados do partido. A realização do pleito foi uma demonstração do compromisso democrático e republicano da legenda, que está comprometida com o desenvolvimento econômico e social do país dentro de uma ótica liberal, transparente e pautada na ética e na legalidade.

As eleições para a executiva nacional do União Brasil seguiram rigorosamente as diretrizes do estatuto do partido. A chapa eleita teve a totalidade dos votos apurados, o apoio dos filiados e dos mais de 50 deputados, oito senadores e os quatro governadores do partido, demonstrando a unidade e a firmeza de propósitos do União Brasil.

O partido vai se manter na busca por soluções concretas para a vida dos brasileiros, defendendo a população, o Estado, a democracia e a liberdade. Além disso, a nova diretoria vai dedicar esforços incansáveis na promoção do livre debate de ideias no âmbito dos Três Poderes.

O Brasil livre, próspero e justo é um objetivo real por meio do esforço de todos. A democracia foi fundamental para nossa evolução, permitindo avanços econômicos e sociais. O União Brasil é uma força coletiva formada para promover o diálogo construtivo e trabalhar em prol de um Brasil melhor. Juntos unidos, vamos alcançar a nação que sonhamos para as futuras gerações.