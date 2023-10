Alimentação fora de casa cresce 9,4% em agosto, diz instituto

Atualizado em 4 out 2023, 15h01 - Publicado em 4 out 2023, 18h30

Por Ramiro Brites Atualizado em 4 out 2023, 15h01 - Publicado em 4 out 2023, 18h30

O setor de alimentação fora do lar fechou agosto com crescimento nominal de 9,4% e real (descontada a inflação) com aumento de 3,6%, em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados são de pesquisa do Instituto Foodservice Brasil e mede o desempenho de 16 redes em 7.000 lojas.

Os restaurantes em centros comerciais, como shoppings, supermercados e aeroportos registraram variação de faturamento de 8,9%, enquanto as lojas de rua tiveram variação de 11,1%.

“Com os dados do mês de agosto, seguimos em um cenário de estabilidade, com a retomada no ritmo de aberturas de lojas, melhoria do emprego e inflação, esperamos um crescimento contínuo do consumo fora do lar”, avalia Ingrid Devisate, vice-presidente do IFB.

A pesquisa ainda mostra que o delivery segue como um canal importante e correspondem a 20,9% das vendas. O tíquete médio, na comparação com agosto de 2022, também aumentou de 38 reais e 60 centavos para 40 reais e 40 centavos.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga