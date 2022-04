Aliados de Lula dizem a Maia que é preciso antecipar apoio ao petista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na conversa que teve nesta segunda com integrantes do Grupo Prerrogativas, o deputado Rodrigo Maia, que coordena o programa de governo do projeto eleitoral de João Doria, ouviu apelos pela unificação de forças contra Jair Bolsonaro.

Liderado pelo advogado Marco Aurelio de Carvalho, o Prerrogativas teve papel importante na construção da aliança que deve resultar numa chapa entre Lula e Geraldo Alckmin.

“Defendemos que é importante antecipar o segundo turno. Cresce a avaliação de que o nome de João Doria não vai se sustentar no PSDB. Dissemos ao Rodrigo que é importante que ele faça um gesto para Lula”, diz Carvalho.

Maia, segundo Carvalho, disse aos advogados que, caso o primeiro turno confirme a polarização entre petistas e bolsonaristas, ele estará com Lula, mas que, por ora, tem candidato: Doria.

Ao Radar, Maia disse que acredita na candidatura do tucano como forma de tirar Bolsonaro do segundo turno. “Meu candidato é o Doria. O segundo turno será entre Doria e Lula”, diz o ex-presidente da Câmara.