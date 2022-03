O aliado de Moro queria limpar partes íntimas de ucranianas com a língua

A revelação de áudios atribuídos ao deputado Arthur do Val, sobre mulheres ucranianas — ele fala que elas são fáceis porque são pobres e que poderia limpar com a língua as partes íntimas delas — implodiu a figuração de integrantes do MBL na guerra da Ucrânia e se transformou num gigantesco constrangimento para a campanha de Sergio Moro ao Planalto.

O estrago é tão grande, que tanto Moro quanto seu partido correram para divulgar notas em que repudiam o aliado. “Lamento profundamente e repudio veementemente as graves declarações do deputado Arthur do Val divulgadas pela imprensa. O tratamento dispensado às mulheres ucranianas refugiadas e às policiais do país é inaceitável em qualquer contexto”, disse Moro.

“Gravíssimas e inaceitáveis são as declarações do deputado estadual Arthur do Val, que foram divulgadas na imprensa. Não se resumem ao completo desrespeito à mulher, seja ucraniana ou de qualquer outro País, mas de violações profundas relacionadas a questões humanitárias, em um momento em que esse povo enfrenta os horrores da guerra. O Podemos repudia com veemência as declarações e, com base nelas, instaura de imediato um procedimento disciplinar interno para apuração dos fatos. Até este momento o partido não havia conseguido contato com o deputado, que estava em voo”, diz Renata Abreu, a cacique do Podemos.