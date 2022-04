Aliado de ACM Neto, Bruno Reis recebe Doria em Salvador

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Se ainda havia algum resquício de mágoa entre João Doria (PSDB) e ex-mandatários do DEM — as relações se estremeceram após o “arremate” do então vice do tucano, Rodrigo Garcia, da sigla de ACM Neto –, isso já é passado.

O ex-governador de São Paulo foi recebido pelos colegas do União Brasil na última quinta, em Salvador. Em jantar com empresários e políticos, Doria foi homenageado por Neto — que estava em São Paulo e voltou à capital baiana apenas para participar do encontro — e, nesta sexta, foi recebido pelo prefeito, Bruno Reis.

A recepção, diz o mandatário, foi apenas para tratar de gestão pública, sem entrar em discussões políticas.

Essa foi a primeira agenda pública de Doria como pré-candidato à Presidência. Durante o fim de semana, ele visitará Rio de Contas, cidade natal de seu pai, no interior do estado.

O União Brasil, partido de Neto e Reis, ensaia com o MDB a formação de uma “frente de terceira via” juntamente ao PSDB e o Cidadania, que já fecharam acordo pela federação. Os quatro partidos decidiram que vão anunciar o candidato único do grupo até o dia 1º de junho. O MDB tem lançado o nome da senadora Simone Tebet, enquanto o presidente do União, Luciano Bivar, declarou em mais de uma ocasião que a sigla quer lançar um postulante próprio.

Quem ainda poderá ter um papel decisivo na configuração dessa aliança multipartidária é Sergio Moro, que na última semana deixou o Podemos e migrou para o União. Mesmo com líderes da nova legenda afirmando categoricamente que o ex-juiz não terá espaço para disputar a Presidência pela sigla, Moro não se deu por vencido e vem declarando que ainda está “no jogo”.