Prefeito de Salvador diz que não tratou de apoio a Doria durante visita

Anfitrião de João Doria (PSDB) nesta sexta-feira, o prefeito de Salvador Bruno Reis (União Brasil) diz que o encontro foi voltado a tratar de assuntos como gestão e administração pública — sem nenhuma discussão política.

Mais cedo, aliados do tucano fizeram circular que o aliado de ACM Neto (União Brasil) teria declarado apoio à pré-candidatura do ex-governador de São Paulo à presidência. Na quinta, o trio participou de um animado jantar na companhia de empresários e outros políticos — Neto inclusive discursou em celebração à “amizade antiga” com Doria.

Esta foi a primeira agenda pública de Doria como pré-candidato — o tucano escolheu a Bahia como ponto de partida para a campanha e durante o final de semana, segue para Rio de Contas, terra da família de seu pai.

O União Brasil, partido de Neto e Reis, ensaia com o MDB a formação de uma “frente de terceira via” contra Lula e Bolsonaro, juntamente ao PSDB e o Cidadania, que por sua vez já fecharam acordo pela federação.

Os quatro partido decidiram que vão anunciar o candidato único do grupo até o dia 1º de junho. O MDB tem colocado o nome da senadora Simone Tebet, enquanto o presidente do União, Luciano Bivar, declarou em mais de uma ocasião que a sigla quer lançar um nome próprio.