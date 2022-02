Alckmin vê filiação ao PSB como ‘caminho natural’, diz cacique socialista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ex-prefeito de Campinas e presidente do diretório paulista do PSB, Jonas Donizette se reuniu com o ex-governador Geraldo Alckmin nesta segunda.

A dupla, segundo interlocutores de Donizette, conversou sobre a composição eleitoral que pode fazer de Alckmin o vice de Lula na disputa ao Planalto.

Após o encontro, Jonas disse à rádio CBN que sua percepção é de que Alckmin se filie ao PSB em março. “As palavras do governador Alckmin é que o caminho natural dele seria vir para o PSB”, disse Jonas.