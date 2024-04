Alckmin exalta “ótima conversa” com chanceler do governo Milei: “¡Ándale!”

O vice-presidente Geraldo Alckmin exaltou há pouco, pelo X (ex-Twitter), a reunião que teve nesta segunda-feira, em Brasília, com a ministra de Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino — na primeira visita da chanceler à capital desde a a posse do ultradireitista Javier Milei.

“Uma ótima conversa sobre oportunidades para ampliar comércio e investimentos em todas as direções: entre Brasil e Argentina; dentro do Mercosul; e com outros parceiros do nosso bloco. Com reformas estruturantes e diálogo, vamos aumentar a presença da nossa região no mundo, gerando emprego, renda e aumentando a produtividade de nossas economias, escreveu Alckmin, colocando lado a lado as bandeiras do Brasil e da Argentina.

Comecei a semana me reunindo com a ministra de Relações Exteriores da Argentina, @DianaMondino. Uma ótima conversa sobre oportunidades para ampliar comércio e investimentos em todas as direções: entre Brasil e Argentina; dentro do Mercosul; e com outros parceiros do nosso bloco.… pic.twitter.com/oBbjWhEEAG — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) April 15, 2024

Alckmin concluiu a mensagem com a expressão em espanhol “¡Ándale!”, que significa “vamos logo”, em tradução livre.

Continua após a publicidade

Na visita oficial, Diana Mondino também teve uma reunião de trabalho com o chanceler Mauro Vieira, sobre temas de interesse estratégico para os dois países como a infraestrutura física fronteiriça, a cooperação em matéria de energia e de defesa, a hidrovia Paraguai-Paraná, e o fortalecimento do Mercosul e dos processos de integração regional, de acordo com o Itamaraty.

Os dois já haviam se encontrado em três ocasiões: em novembro do ano passado, em Brasília, quando a chanceler argentina ainda não havia não tomado posse, em dezembro, em Buenos Aires, na posse de Milei, e em fevereiro deste ano, no Rio de Janeiro, à margem da reunião de Chanceleres do G20.