Advogada apoiada por petistas ganha força para decisão de Lula sobre TRF2

A advogada carioca Cláudia Corrêa, que já era apoiada por petistas influentes como o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e a deputada Benedita da Silva, ganhou uma chancela de peso para ser a nova desembargadora do TRF2: a simpatia da primeira-dama, Janja.

Os concorrentes de Cláudia Corrêa na lista tríplice entregue a Lula pelos próprios integrantes do tribunal são Alexandre Nogueira, do Espírito Santo, e Bruno Barata, também do Rio de Janeiro.

O Radar apurou que o presidente pode decidir já na semana que vem sobre um pacote de nomeações ao Judiciário, entre elas a vaga no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com jurisdição sobre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo.

Professora da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, Corrêa coleciona apoios como os do prefeito carioca, Eduardo Paes, e do ex-presidente do conselho federal da OAB Felipe Santa Cruz; do coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho; do líder do PT na Câmara, Odair Cunha, e do deputado Washington Quaquá, além do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e da vereadora Luciana Boiteux, do PSOL.

Continua após a publicidade

No STJ, conta ainda com o endosso dos ministros Benedito Gonçalves e Daniela Teixeira.

“Tenho 30 anos de militância na advocacia e no magistério. (…) minhas pautas são ligadas a uma percepção de vida progressista, que se materializa na forma como constituí a minha família. Sou casada com uma mulher e temos uma filha”, afirma a advogada em nota.