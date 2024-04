Acusado por trama golpista, Filipe Martins troca de advogados

Ex-assessor de Jair Bolsonaro, Filipe Martins trocou sua equipe de defesa no caso que investiga sua participação em uma trama golpista para manter o ex-presidente na Presidência.

Preso na operação Tempus Veritatis, em 8 de fevereiro, Martins contratou o ex-desembargador Sebastião Coelho da Silva para integrar a sua defesa. Os advogados João Vinícius Manssur e William Janssen resolveram deixar o caso “por motivos de foro íntimo”, segundo nota emitida nesta sexta-feira.

Advogado de outros réus no caso do 8 de janeiro, Sebastião Coelho renunciou, em 2022, da vice-presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal em protesto a posse de Alexandre de Moraes no TSE.

Segundo interlocutores de Martins, a troca de advogados se deve a uma mudança de estratégia na defesa do ex-assessor de Bolsonaro e a contratação de Sebastião Coelho foi posterior a revogação da procuração de Manssur e Janssen, assinada pelo acusado em 4 de abril e encaminhada ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes.